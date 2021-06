Il cardiologo Molon: "Scene drammatiche. Se aritmia Eriksen non potrà avere idoneità per giocare"

Intervistato da SKY, Giulio Molon, cardiologo dell'ospedale Sacro Cuore di Negrar di Valpolicella: "Sono scene drammatiche, le abbiamo già viste. Questi sono atleti iper controllati, è qualcosa di incredibile. Non sappiamo ancora tutto, ma l'uso del defibrillatore significa che c'è stata un'aritmia importante. Quello che sembra di intuire è che c'è stato un arresto cardiaco evitato da un defibrillatore. Come possa succedere in un cuore così è ancora più difficile: sono super controllati. Anche i cuori più normali, più forti, in determinate situazioni possono andare in crisi".

Può esserci un pronto recupero?

"La risposta è difficile, ma se ha avuto un'aritmia ventricolare importante, in Italia non potrebbe avere l'idoneità per giocare. Questo è possibile all'estero, ma in Italia non è compatibile".

Il defibrillatore ha salvato la vita?

"Certo che sì".