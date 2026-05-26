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Il casting del Milan visto dalla Spagna: "Iraola più simile ad Allegri, rosa meno adatta a Xavi"

Il casting del Milan visto dalla Spagna: "Iraola più simile ad Allegri, rosa meno adatta a Xavi"TUTTO mercato WEB
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Giacomo Iacobellis
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Giacomo Iacobellis
Oggi alle 14:36Serie A

Andoni Iraola o Xavi Hernandez? Il giornalista spagnolo Jorge Garcia, intervistato da TMW, ha confessato di preferire il tecnico basco a quello catalano per la panchina del Milan nella prossima stagione. All'interno della sua lunga analisi, ha riconosciuto infatti i meriti e il DNA di Xavi, evidenziando però al contempo come la rosa attuale dei rossoneri sia probabilmente più adatta allo stile del primo rispetto a quello del secondo.

Di seguito le sue dichiarazioni su Andoni Iraola: "Iraola si è sempre dovuto adattare a ciò che aveva a disposizione nei club in cui è arrivato. Lo ha fatto a Cipro, poi al Mirandés e infine al Rayo Vallecano, prima del salto in Premier League. Propone un gioco molto verticale, per arrivare rapidamente alla porta avversaria, con una pressione alta. Credo che per il Milan sarebbe più complicato adattarsi a Xavi, considerando i calciatori che oggi ha in rosa, rispetto a quanto lo sarebbe con Iraola".

Puntare sull'attuale allenatore del Bournemouth, in qualche modo, sarebbe dunque un segnale di continuità?
"Sì, lo stile di Iraola è più vicino a quello di Allegri, nonostante ci siano alcune differenze. Xavi avrebbe bisogno di difensori centrali capaci di costruire dal basso con qualità. Un Bonucci, per esempio, e da lì costruire la squadra. Mi sembra che, in questo momento, la rosa del Milan sia più adatta a Iraola".

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