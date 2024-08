Ufficiale Il Como annuncia l'argentino Nico Paz: "Ecco l'astro nascente del Real Madrid"

"Como 1907 si è assicurato l’ingaggio dell’astro nascente Nico Paz dai campioni della Liga, il Real Madrid. Il centrocampista d’attacco nato nel 2004 e internazionale giovanile argentino si unirà al club con un accordo di quattro anni". Questo il comunicato ufficiale con cui il club lariano annuncia l'ennesimo colpo di questo calciomercato estivo. "La scorsa stagione Nico ha debuttato in prima squadra e in Champions League, segnando anche il gol vittoria contro il Napoli nella partita di ritorno della fase a gironi di UCL".

In merito all’arrivo di Nico nel club, l’allenatore Cesc Fabregas ha commentato: “C’è stato grande interesse per Nico da parte di altri club e non è una sorpresa. Ogni minuto che gli è stato concesso in campo la scorsa stagione, con alcuni dei migliori giocatori del mondo, l’ha sfruttato per dimostrare il suo valore e ha avuto un impatto importante. È un talento entusiasmante, mancino, ottimo come esterno e anche al centro; non vedo l’ora di lavorare con lui”.

In merito al suo ingaggio, Nico ha dichiarato: ”Significa molto per me, sono molto felice di poter entrare a far parte di questa famiglia. Per me è un passo in avanti nella mia carriera e sono molto entusiasta di partecipare a questo progetto. Non vedo l’ora di iniziare!”.