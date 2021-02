Il Crotone riparte (anche) da Ounas: le immagini del primo allenamento con la squadra

vedi letture

Chiuso il mercato, il Crotone ritorna in campo per preparare le prossime gare che lo vedranno impegnato in una dura lotta per la salvezza. Un percorso che la squadra di Stroppa farà anche con i nuovi acquisti, tra cui Adam Ounas. Eccolo, l'esterno d'attacco proveniente dal Napoli, al primo allenamento con la nuova maglia: