Due attaccanti per salvarsi: tutti gli affari del Crotone nel mercato invernale

Obiettivo salvezza. Complicato, vista la classifica, ma in casa Crotone non poteva e non può essere altrimenti. E per difendere la categoria serve storicamente attaccante: troppo pochi i 22 gol siglati finora dalla squadra di Stropppa, che infatti è corsa ai ripari soprattutto nel settore offensivo, dopo aver sfoltito la rosa con calciatori poco impiegati e destinati prevalentemente a prestiti nelle serie inferiori in questa sessione (eccezione Gomelt, in prestito in Olanda). Il colpo last minute è Adam Ounas, al Cagliari nella prima parte di campionato, ma arrivato in Calabria in prestito dal Napoli dopo un lungo tira e molla, convinto letteralmente all’ultimo giorno di mercato. Prima di lui, in Calabria era arrivato Samuel Di Carmine, prelevato a titolo temporaneo dal Verona e già a segno con la maglia dei pitagorici.

Le operazioni in entrata

Samuel Di Carmine (A) (Hellas Verona) PRE

Adam Ounas (A) (Napoli) PRE

Le operazioni in uscita

Luca Siligardi (A) (Reggiana) PRE

Jean Lambert Evans (C) (Livorno) PRE

Giovanni Crociata (C) (Empoli) PRE

Giuseppe Borello (A) (Cesena) PRE

Tomislav Gomelt (C) (ADO Den Haag) DEF

Mattia Mustacchio (C) (Alessandria) DEF