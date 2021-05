Il ct Mancini: "Scudetto all'Inter meritato, bravo Conte. Spero la mia Italia possa ripetersi"

"Lo scudetto dell'Inter è ampiamente meritato, l'Inter ha tanti punti di distacco sulla seconda". Lo ha dichiarato il commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, intervenuto a "La politica nel pallone" su Rai Gr Parlamento per commentare lo scudetto nerazzurro. "Antonio Conte riesce a far rendere al massimo i giocatori e in un campionato così lungo è una qualità importante. La crescita di Barella e Bastoni? È fondamentale dare spazio ai giovani, se hanno qualità vengono fuori. Darmian agli Europei? Ha fatto un buonissimo campionato, purtroppo non possiamo portare più di 26 giocatori: tanti bravi calciatori dovranno restare a casa e questo è un grande dispiacere".

Infine Mancini ha espresso un desiderio: "Spero che la storia dell'Inter, il ritorno alla vittoria, possa ripetersi per l'Italia ai prossimi Europei. È chiaro che bisogna fare le cose bene e non lasciare nulla al caso", le parole del ct dell'Italia riportate da 'Italpress'.