Il ct Mancini sul rilancio dell'Italia: "Buoni giocatori non sono mai mancati, serviva solo fiducia"

Lunga intervista rilasciata da Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale, durante la trasmissione 'Free Sport' in onda su 'Lab tv'. Mancini ha parlato del rilancio dell'Italia nella sua gestione, una squadra che era reduce dalla non qualificazione al Mondiale e che adesso, invece, è tornata a brillare, per gioco e risultati: "Ci fa piacere che la Nazionale sia tornata ad essere importante per i tifosi italiani che si erano un po' allontanati e ci fa ancora più piacere che questa squadra riesca a esprimere un buon calcio. Siamo riusciti a mettere insieme un buon gruppo, andando a cercare anche i giocatori un po' più giovani dandogli però la possibilità di giocare in nazionale. Siamo riusciti a trovare subito una bella coesione".

In Italia ci sono i giovani, basta avere il coraggio di utilizzarlo.

"In Italia i giocatori non sono mai mancati, magari in alcuni ruoli in alcuni periodi ne puoi avere più o meno, ma i giocatori importanti ci sono sempre stati e bisognava solo dargli la possibilità. I ragazzi italiani sono bravi, bisognava solo dargli fiducia e possibilità di giocare".