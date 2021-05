Il finale salva Pirlo: per il 61% dei lettori di TMW, la Juve deve confermare il tecnico

La Juventus deve confermare Andrea Pirlo. È questo il verdetto dei lettori di TuttoMercatoWeb: 1.810 voti complessivi per il nostro ultimo sondaggio. Il 61,49 per cento dei partecipanti ha espresso parere favorevole alla conferma del tecnico bresciano, che ha vinto Supercoppa italiana e Coppa Italia, nonché centrato la qualificazione alla prossima Champion League. Per il 38,51 per cento dei votanti, invece, il quarto posto non può essere un risultato soddisfacente e la Juventus dovrebbe cambiare allenatore.

I risultati del sondaggio TMW - Juventus in Champions all'ultimo: cosa deve fare con Pirlo?

Confermarlo: ha raggiunto gli obiettivi e ha tante attenuanti 61,49 %

Cambiare allenatore: alla Juve non può bastare il quarto posto 38,51 %