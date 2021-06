Il futuro degli azzurri. Il punto su Cristante: il jolly della Roma e di Fonseca. Ora anche di Mou

vedi letture

Ci siamo. Oggi inizia l'Europeo e lo fa con la gara d'esordio affidata all'Italia contro la Turchia allo Stadio Olimpico di Roma. Sarà un'avventura che Tuttomercatoweb.com seguirà passo dopo passo e che oggi, in questo giorno di prime volte, ha deciso di raccontare col suo taglio preferito. Quello del mercato. Il cuore al presente e ai 90' contro la Turchia ma lo sguardo al futuro, a quel che verrà. Alla maglia che i 26 di Roberto Mancini vestiranno nella prossima stagione.

Bryan Cristante - Con Fonseca è stato un po’ tutto: dimenticati i trascorsi da incursore, ha fatto il centrocampista e anche il difensore centrale. Difficile possa offrire il bis con Mourinho, che potrebbe riportarlo nei metri a lui congeniali, in mezzo o magari anche rispolverare la sua capacità d’inserimento. Proprio per la duttilità, Cristante è finito nei 26 di Mancini per l’Europeo. Al ritorno, lo aspetta lo Special One. Classe ’95, legato alla Roma da un contratto fino al 2024 che i giallorossi sono già al lavoro per rinnovare (l’ultimo prolungamento è abbastanza recente, gennaio 2020), registra nelle ultime settimane l’interessamento della Fiorentina. Ma, a meno di offerte clamorose (oltre i 25 milioni di euro), nel blocco italiano dei giallorossi del futuro c’è anche il suo nome.

Squadra - Roma

Prossima stagione - Roma (100%)