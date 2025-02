Ufficiale Il Genoa blinda uno dei suoi talenti fatti in casa: Masini ha rinnovato fino al 2028

Il Genoa blinda uno dei suoi talenti fatti in casa, nonché una delle migliori rivelazioni in positivo per i rossoblù in questo campionato, ovvero il centrocampista Patrizio Masini (24 anni). Prodotto del vivaio genoano, il classe 2001 ha rinnovato con la società che l'ha cresciuto e lanciato nel palcoscenico della Serie A; Masini ha firmato un nuovo contratto con il Genoa che scadrà il 30 giugno del 2028. A comunicarlo è lo stesso club rossoblù tramite i propri canali.

✍️ Il Genoa comunica di aver esteso l’accordo con Patrizio Masini fino al 2028 🔴🔵 pic.twitter.com/e1WzB57pPs — Genoa CFC (@GenoaCFC) February 6, 2025

Il resoconto sul calciomercato di gennaio del Genoa:

ACQUISTI

Hugo Cuenca (C) (Milan) DEF

Mikael Egill Ellertsson (A) (Venezia) DEF

Jean Onana (C) (Besiktas) PRE

Benjamin Siegrist (P) (Rapid Bucuresti) PRE

Maxwel Cornet (A) (West Ham) PRE

Sebastian Otoa (D) (AaB) DEF

CESSIONI

Emil Bohinen (C) (Frosinone) PRE

Gastón Pereiro (A) (Bari) DEF

Mikael Egill Ellertsson (A) (Venezia) PRE

Alessandro Marcandalli (D) (Venezia) PRE

Filippo Melegoni (C) (Carrarese) DEF

Lorenzo Gagliardi (D) (Novara) PRE

Pierluigi Gollini (P) (Atalanta) FP

David Ankeye (A) (Rapid Bucuresti) PRE

Federico Accornero (C) (Trento) PRE

Alessandro Vogliacco (D) (Parma) PRE

Tommaso Pittino (D) (Lumezzane) PRE

(PRE): Prestito (FP): Fine prestito (DEF): Definitivo