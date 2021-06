Il grande sogno del Trabzonspor gioca in Italia: per Fotomac è Arturo Vidal

Secondo quanto riporta Fotomac, il Trabzonspor sognerebbe in grande per il centrocampo e avrebbe in mentre due nomi top per la mediana. Il primo è Arturo Vidal dell'Inter, l'altro è Ever Banega, che gioca in Arabia all'Al-Shabab. Il cileno è uno dei nomi in uscita dall'Inter di Simone Inzaghi ma la questione del prezzo rischia di essere uno scoglio di non poco conto per i turchi.