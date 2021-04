Il Liverpool parte e chiude forte, il Real Madrid prende il palo. Ad Anfield è 0-0 all’intervallo

Bel primo tempo ma risultato bloccato ad Anfield, dopo i primi 45'. Ai punti meglio il Liverpool, anche se il Real Madrid prende un palo con Benzema.

Parte fortissimo il Liverpool che fin dai primi secondi di gioco va a caccia del gol che riaprirebbe in tutto e per tutto la sfida. Dopo 2’ Momo Salah impegna subito Courtois con un sinistro ravvicinato, 30 secondi dopo è Mané a seminare il panico a sinistra ma il suo splendido traversone basso non viene impattato dai compagni. All’11 Courtois si esalta ancora una volta sul tiro a giro di Milner diretto all’incrocio e manda in angolo. E il Real Madrid? Si vede per la prima volta al 20’, con Benzema che scippa palla a Phillips, salta un paio di avversari e calcia di sinistro (con deviazione di Kabak) trovando il palo.

A metà tempo il Real Madrid la mette sul palleggio e abbassa il ritmo. Una chiave tattica che funziona, visto che il Liverpool perde agonismo e qualità nella manovra diventando decisamente meno pericoloso. Anche se al 41’ Salah sfiora l’incrocio con il solito mancino a giro che finisce alto. Stessa sorte per un tiro ravvicinato di Wijnaldum che però sparacchia alto da ottima posizione. E così, nonostante un evidente sforzo dei Reds, il primo tempo di Anfield finisce 0-0.