Il livornese Pavoletti segna a Pisa e riapre il match: Cagliari accorcia e fa 3-1
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Si riapre la partita alla Cetilar Arena, con il Cagliari che fa il 3-1 e accorcia contro il Pisa. A segno, per la rabbia del pubblico pisano, il livornese Pavoletti, al primo gol stagionale.
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