Il mercato della Roma: cessioni ok, ora il rinnovo Dybala, l’attaccante e il centrocampista

vedi letture

Chiuso il bilancio la Roma può guardare al futuro e al calcio mercato con più tranquillità. Non troppa, perché comunque restano i paletti del Financial Fair Play, ma sicuramente un primo fardello Tiago Pinto se lo è tolto cedendo molti degli esuberi che si era prefissato di vendere. Da qui alla fine del mercato, comunque, non è escluso che qualcun altro parta, anzi. Si cercano acquirenti per Ibanez, sul quale ci sono gli interessi di Fulham e Napoli, mentre per Spinazzola, per ora, il mercato arabo non ha fatto nulla di più di un semplice sondaggio. Si proverà a trovare una soluzione anche per Karsdorp, Vina, Reynolds, Darboe e Villar. Giocatori che non fanno più parte del progetto e che, uniti alla cessione di Ibanez, saranno utili a finanziare le prossime entrate.

Ecco dunque che ora Pinto formalizzerà il ritorno di Diego Llorente dal Leeds e dalla stessa squadra prenderà anche Kristensen per la fascia destra. Due colpi che si uniranno ai precedenti (Aouar e N’Dicka) e ai quali andranno aggiunti poi un centrocampista e un attaccante. Se in mezzo al campo, finché l’Inter non sistema Brozovic, resta in corsa anche la Roma per Frattesi, per il compagno di reparto di Belotti e dell’infortunato Abraham si proverà l’affondo per Scamacca. Il calciatore, un anno fa ceduto dal Sassuolo al West Ham per quasi 40 milioni, ha dato l’ok per tornare nella Capitale, ma ci sono da convincere gli Hammers ad aprire a una formula con il prestito. In ultimo, ma non per importanza, il rinnovo di Dybala, sul quale pesa una clausola rescissoria fino al 31 luglio di 12 milioni per l’estero e di 20 per l’Italia. Per eliminarla ‘basta’ adeguare lo stipendio a 6 milioni a stagione. Per questo le parti si incontreranno al rientro dalle vacanze.