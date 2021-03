Il messaggio di Kroos all'Atalanta: "Ora occhi puntati alla sfida di martedì"

Vittoria in campionato per il Real Madrid, che vince, seppur con qualche patema di troppo, contro l'Elche e mette pressione all'Atletico Madrid in campo in questi minuti contro il Getafe. Subentrato nella ripresa e autore di un'ottima partita, Toni Kroos, centrocampista tedesco, nel post partita ha voluto mandare un messaggio all'Atalanta tramite i suoi social network, archiate la vittoria in campionato: "Ora occhi puntati alla partita di martedì", ha scritto il centrocampista ex Bayern, che avverte i bergamaschi: nonostante il Real abbia due risultati su tre a favore non sottovaluteranno l'impegno.