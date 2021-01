Il messaggio di Kulusevski a Ibrahimovic: "Torna in Nazionale per l'Europeo!"

vedi letture

Dejan Kulusevski chiama Zlatan Ibrahimovic e invoca il suo ritorno in Nazionale. L'attaccante svedese della Juventus ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro il Sassuolo: “Ci scriviamo poco però ci siamo sentiti. È un idolo per me, penso per tutti i giocatori svedesi. Quello che fa lui non lo fa nessuno in tutto il mondo. Spero tanto che torni per l’Europeo. Sarebbe bello per tutta la Svezia. Torna, Ibra!”.