Il Milan cede Musacchio, non lo sostituisce e punta sui giovanissimi. Manca solo un terzino

vedi letture

Mateo Musacchio saluta il Milan e va alla Lazio. Il Diavolo si priva così di quello che, almeno fino alla gara contro il Torino, era il primo rinforzo alle spalle della coppia titolare Kjaer-Romagnoli e si prende un rischio: in panchina ora resta infatti una batteria di giovanissimi. Il più esperto, infatti è il classe '97 Tomori, arrivato dal Chelsea in questo mercato, seguito da Matteo Gabbia (classe 1999) e il versatile Pierre Kalulu (2000). L'argentino, però, non sarà sostituito: Maldini e Massara, infatti, sembrano avere le idee ben chiare al riguardo. Al massimo, se ci sarà l'occasione, il Milan porterà in casa un terzino sinistro di riserva, così da riposizionare Dalot in pianta stabile sulla destra come vice-Calabria e considerare Kalulu a pieno titolo nel verdissimo terzetto di alternative per la coppia centrale. Così, è caccia sull'out mancino, con una lunga lista di nomi possibili. Ma non un nuovo ricambio al centro: fiducia in chi già c'è a Milanello, anche se molto giovani.