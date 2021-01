Un ultimo colpo per chiudere un mercato da scudetto: il Milan e tutti i nomi per la fascia sinistra

vedi letture

Il Milan, insieme al Cagliari, è fin qui la regina della sessione di mercato invernale. I campioni d’inverno della Serie A hanno aggiunto alla già competitiva rosa di Pioli profili di personalità e spessore quali Meité dal Torino, Tomori dal Chelsea e lo svincolato Mario Mandzukic. Un tris di acquisti che nelle idee iniziali dovrà allungare la rosa e regalare alternative ai titolari, ma che col tempo potrebbe addirittura far rivedere le gerarchie a mister Pioli. A fronte dei tre nuovi arrivi, sono due le cessioni chiuse da Maldini e dal comparto mercato rossonero: quella di Conti al Parma e quella di Duarte al Basaksehir. Un totale fin qui di 5 trattative che ha posto spesso e volentieri i rossoneri al centro delle cronache di mercato, ma nonostante le indicazioni che parlano di mercato chiuso le sorprese potrebbero non esser finite qua.

Già perché il Milan, da tempo, vorrebbe aggiungere al battaglione di Pioli un nuovo terzino sinistro. Un giocatore che possa dare il cambio, nei momenti di affollamento di partite, all’indiscusso titolare Theo Hernandez. Il preferito era Junior Firpo, ma il giocatore del Barça ha detto no ai rossoneri. Almeno per ora. E così il Milan valuta le alternative, pur con le difficoltà del caso legate a tempistiche ed esborsi economici da mettere in conto: un nome che piace da tempo è Matias Vina del Palmeiras, ma la finale di Copa Libertadores in programma il 31 gennaio non aiuta. C’è poi Iago dell’Augsburg, forse il più raggiungibile fra quelli attenzionati. Quindi Nuno Mendes, talento dello Sporting CP che però ha valutazione elevata. Chiusura con Jordan Amavi: i dirigenti rossoneri lo seguono, ma l’OM difficilmente vorrà privarsene a gennaio nonostante un contratto in scadenza fra meno di 6 mesi.