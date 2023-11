Il Milan fiuta l'occasione Jonathan David? Sono due le alternative per il mercato di gennaio

Ultime sul mercato del Milan in vista di gennaio. La Gazzetta dello Sport oggi sottolinea infatti come per l'attacco rossonero il nome forte rimanga quello del canadese Jonathan David, in forza al Lille. Il classe 2000 è da tempo finito nei radar della dirigenza e già nel corso dell'ultima estate aveva fatto un tentativo. La valutazione, allora di 60 milioni, è stata ritenuta troppo alta. Ma ci sono un paio di fattori che potrebbero rimescolare le carte in tavola.

Due fattori

Il primo è che il contratto del giocatore con il club francese scade nel 2025, questo significa che ogni sessione di mercato che passa - senza il rinnovo di contratto - più il tempo per il Lille stringe. Inoltre il Milan ha dimostrato di sapersi muovere bene quando vuole assicurarsi giocatori che hanno un periodo di tempo limitato a disposizione con i loro club. In seconda battuta le prestazioni di David, in questo avvio di stagione, non sono certo esaltanti: se l'anno scorso ha chiuso da vice Mbappè nella classifica marcatori e di questi tempi aveva già segnato 9 gol, quest'anno la musica è molto diversa e sono arrivati appena due gol. Sia il mister Fonseca che il presidente Letang parlano di lui come un giocatore che sta vivendo un periodo difficile. Una situazione che, paradossalmente, potrebbe favorire il Milan che potrebbe vedere il prezzo del cartellino abbassarsi: a oggi infatti con 40 milioni, scrive la rosea, si potrebbe già iniziare a ragionare.

Le alternative

Ci sono almeno due alternative che potrebbero fare al caso della causa rossonera. Il primo nome arriva sempre dalla Ligue 1 ed è quello del nigeriano, sempre classe 2000, Akor Adams che quest'anno è alla prima stagione con il Montpellier. Inizio di stagione da urlo: 7 gol in 11 partite (di cui tre doppiette) e secondo posto nella graduatoria dei bomber del campionato dietro al solito Mbappè. Dato che è appena arrivato in Francia, però, e ha un contratto fino al 2027, il suo ingaggio a gennaio appare complicato. Un altro nome significativo è quello di Serhou Guirassy, punta guineana classe 1996 dello Stoccarda. L'inizio della sua stagione è stato letteralmente travolgente: 15 gol in campionato. Prima di questa stagione mai è arrivato in doppia cifra quindi preoccupa solamente che si possa trattare di un fuoco di paglia. La stima del cartellino, però, fa gola: ha una clausola da 17 milioni di euro che, al giorno d'oggi per un attaccante, fa tanta gola.