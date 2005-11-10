Torino, Comuzzo troppo caro: altri due nomi in difesa. Uno tra Livakovic e Perri in porta

Il Torino si agita sul mercato, dovendo garantire ad Abate almeno cinque innesti entro il termine dell'estate: in difesa Comuzzo difficile, due nomi per la porta

Il ds Gianluca Petrachi ha raggiunto il ritiro del Torino a Pinzolo per pianificare il mercato con coach Abate: servono un portiere, due centrali, un esterno destro e probabilmente un mediano. Dopo aver assistito alla vittoria in amichevole contro l'Alcione Milano (decisa da un rigore di Kulenovic), il dirigente granata resterà fino al test di sabato contro il Cittadella.

Situazione retroguardia

L'obiettivo è completare la difesa prima del rientro al Filadelfia: difficile per ora Comuzzo - la Fiorentina non fa sconti e il prezzo è alto -, secondo quanto riferito da La Stampa salgono le quotazioni del 22enne inglese Ben Nelson del Leicester e del brasiliano 24enne Lucas Ryan (Lokomotiv Plovdiv).

Valutazioni

Tra i pali si attende lo sblocco di uno tra Perri (Leeds) e Livakovic (Fenerbahce), con la coppia Paleari-Mascardi (secondo nuovo innesto dopo l'arrivo in prestito di Oristanio) che permette di non avere fretta. Se l'attacco è sistemato, qualche manovra potrebbe riguardare il centrocampo: l'avanzamento di Casadei, i problemi alla schiena di Ilic e gli infortuni di Ilkhan e Anjorin impongono riflessioni. In un reparto che si sta riorganizzando brilla il 18enne Andrea Luongo, finora tra le migliori sorprese del ritiro, ma restano vive anche le voci su un ritorno di Mandragora in un'operazione legata a Comuzzo e Fortini.

La linea del presidente

Dalla presentazione del "Festival dello Sport" a Milano, il presidente Urbano Cairo ha confermato la volontà di muoversi celermente: "Credo sia importante far operare bene Petrachi e Abate insieme. Ho voluto fare un passo indietro, non partecipando nemmeno alla presentazione del nuovo mister".