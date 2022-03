Il Milan guarda ancora in casa Real Madrid per il futuro: occhi sui partenti Hazard e Jovic

Il Milan guarda ancora in casa Real Madrid per rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli il prossimo anno. Secondo il quotidiano spagnolo Sport, infatti, i rossoneri nell'ambito della trattativa col Real Madrid per parlare del futuro di Brahim Diaz chiederanno informazioni anche su Eden Hazard e Luka Jovic: per il belga l'ostacolo sarebbe comunque l'altissimo stipendio percepito, mentre l'attaccante serbo potrebbe lasciare i Blancos con un'offerta da circa 30 milioni di euro.