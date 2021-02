Il Milan ha retto, come senza Ibrahimovic. Oggi Calhanoglu torna titolare dopo oltre 1 mese

Non è propriamente un rientro, visto che Hakan Calhanoglu già contro il Crotone aveva fatto capire di esser tornato. Ma oggi contro lo Spezia, il Milan ritroverà il centrocampista turco dal primo minuto. Eventualità che non accadeva da oltre un mese, ovvero dalla sconfitta contro la Juventus dell'Epifania. Poi qualche minuto contro il Torino e un paio d'assist buttati là contro il Crotone, nel mezzo le tre partite saltate a causa del Covid. Un lasso di tempo in cui il Milan ha risentito sì dell'assenza di uno dei suoi giocatori più importanti, ma ha pure ovviato come già successo in passato con Zlatan Ibrahimovic. La mancanza di Calhanoglu era stata vista come banco di prova importante, per i rossoneri lanciati verso lo Scudetto. E l'esame, durato 270', può dirsi superato. All'interno di queste tre sfide ci sono infatti due successi, non scontati contro Cagliari e Bologna, ma pure una sconfitta. Il ko per 3-0 contro l'Atalanta però fu netto e senza particolari possibilità di appello, probabilmente anche con Calhanoglu in campo il risultato non sarebbe cambiato. Assenza metabolizzata ed effetti collaterali ridotti al minimo insomma. Col turco che oggi è pronto per riprendersi la maglia da titolare oltre un mese dopo l'ultima volta.