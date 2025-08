Il Milan ha scelto Zachary Athekame: chi è il diamante grezzo che ha già giocato con Jashari

Il Milan continua a cercare rinforzi per la fascia destra e, viste le difficoltà per arrivare a Guela Doué dello Strasburgo, adesso punta tutto su Zachary Athekame dello Young Boys. Classe 2004, nazionale svizzero Under 21, è un profilo molto diverso rispetto a Doué: non una certezza già pronta, ma un talento da far ancora sbocciare. Cresciuto tra Danimarca e Svizzera, ha esordito tra i professionisti con il Neuchâtel Xamax, per poi passare allo Young Boys, imponendosi con continuità di rendimento.

Il debutto in Super League è arrivato a luglio 2024 contro il San Gallo, entrando in campo al posto dell’infortunato Blum. A settembre ha giocato titolare in Champions contro l’Aston Villa e a febbraio ha segnato il suo primo gol in Coppa di Svizzera. Nella scorsa stagione ha collezionato 43 presenze e una rete, partendo titolare anche nella gara d’esordio del campionato 2025-2026. Con la nazionale Under 21 ha condiviso peraltro il campo anche con Ardon Jashari, altro nome seguito con interesse dal club rossonero.

Athekame è alto 180 cm, veloce e tecnico, con buona propensione offensiva ma ancora da affinare nella fase difensiva. Nonostante l’inesperienza ad alti livelli, è considerato un talento con grande potenziale. Chissà che le strade - sua e di Jashari - non possano di nuovo incrociarsi, stavolta in Italia e per la precisione a Milanello.