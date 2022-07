Il Milan resta su Renato Sanches ma senza forzare i tempi: serve rilancio col Lille e sull'ingaggio

vedi letture

Il Milan continua a tenere più viva che mai la pista che porta a Renato Sanches ma secondo il Corriere dello Sport, visti i 6 centrocampisti in rosa, Maldini e Massara non hanno fretta da questo punto di vista. La trattativa col Lille è ferma ai 10 milioni offerti giorni fa, col PSG che per il momento non ha fatto mosse ufficiali. Il giocatore nel frattempo non ha ancora preso una decisione definitiva, prende tempo in attesa dell’eventuale mossa dei parigini ma continua a trattare coi rossoneri: per convincerlo, scrive il quotidiano, servirà un ritocco all’iniziale offerta di ingaggio da 4 milioni netti a stagione.