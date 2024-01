Il Milan riabbraccia Okafor. Lo svizzero rientra in gruppo: "Sono tornato!"

Il Milan riabbraccia Noah Okafor. L'attaccante svizzero, assente dalla gara giocata a San Siro contro l'Hellas Verona lo scorso 16 dicembre, è tornato quest'oggi ad allenarsi in gruppo e quindi sarà a disposizione del tecnico Stefano Pioli nella prossima di campionato contro la Roma.

La conferma. A confermare l'imminente rientro in gruppo, proprio il diretto interessato attraverso il suo profilo X: "I'm back", sono tornato, ha scritto l'attaccante.

I numeri di Okafor in stagione. L'ex Salisburgo ha partecipato alla sessione mattutina, conclusa pochi minuti fa, insieme a chi non è stato impiegato ieri sera nella gara di Coppa Italia contro l'Atalanta. Chi ha giocato ieri, invece, ha fatto scarico: domani ci sarà allenamento a squadra completa, e sarà quindi quella la prima vera seduta in gruppo di Okafor. Pioli, che può usarlo sia come vice Leao che come vice Giroud, recupera un'arma tattica molto preziosa: 3 gol e 1 assist nelle 15 partite stagionali fin qui disputate - spesso con scampoli di gara - dal duttile attaccante elvetico.