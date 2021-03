Il Milan si è deciso, Tomori verso il riscatto. Per il difensore serviranno 28 milioni di euro

L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto sul possibile futuro di alcuni giocatori della rosa del Milan che sono in prestito fino al termine di questa stagione, tra cui Fikayo Tomori. Il difensore inglese, arrivato a gennaio dal Chelsea, ha convinto tutti in questi suoi primi mesi in rossonero e quindi il club di via Aldo Rossi farà di tutto per trattenerlo a Milanello. Per riscattarlo dai Blues, il Milan dovrà sborsare 28 milioni di euro, una cifra importante, ma non esagerata per un giovane difensore centrale classe 1997 che ha tutte le qualità per diventare un grande giocatore.