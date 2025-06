Milan, le stelle con il futuro in stand-by: le situazioni di Maignan, Theo, Tomori e Leao

Il Milan è pronto a cambiare pelle. La scorsa stagione è da dimenticare. Un posizionamento in classifica troppo lontano dalla zona europea, e dall'Europa che conta, e soprattutto un'eliminazione prematura dalla Champions League oltre ad una sconfitta in finale di Coppa Italia contro il Bologna. La sola Supercoppa Italiana non è bastata ai tifosi che in vista dell'ultima gara di campionato contro il Monza hanno contestato la società. Tanti cambi nel board con Igli Tare che ha assunto la carica di direttore sportivo e Massimiliano Allegri che è tornato in panchina.

Theo e Leao

Da decifrare poi anche la situazione di diverse colonne rossonere a partire da Theo Hernandez. L’esterno francese ha il contratto in scadenza nel 2026 e percepisce un ingaggio da 4,5 milioni di euro. Il giocatore punta i piedi per il rinnovo ma soprattutto a gennaio ha rifiutato il Como e ora il trasferimento all’Al-Hilal. Come riporta l’edizione odierna di QS, resta in bilico anche il capitolo Rafael Leao su cui ci sarebbe il Bayern Monaco. Il giocatore è considerato centrale nel progetto di Allegri e potrebbe anche non partire.

Le situazioni di Maignan e Tomori

Per quanto riguarda il ruolo del portiere, la situazione del rinnovo di Mike Maignan è ancora in stand-by. L’accordo per un prolungamento fino al 2029 a circa 5 milioni di euro a stagione era stato trovato ma alla fine è arrivato lo stop per la volontà dell’estremo difensore di approdare al Chelsea per il Mondiale per Club. Anche Fikayo Tomori sembra in bilico con l’accordo con la Juventus che era vicino qualche mese fa.