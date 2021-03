Il Milan su Thauvin a parametro zero, ma Sampaoli non ci sta: "Vorrei contare ancora su di lui"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato col Brest, mister Jorge Sampaoli si è soffermato in particolare su Florian Thauvin, esterno d'attacco in scadenza di contratto che piace tra le tante anche al Milan: "C'è sempre la speranza che i migliori giocatori facciano parte del tuo progetto. Considero Thauvin un grande calciatore, che deve solo ritrovare il suo livello di gioco. Questo non è stato il suo anno migliore, ma sappiamo quanto vale e cosa può dare. Mi piacerebbe poter contare su di lui anche in futuro, perché quando è in forma fa la differenza", le dichiarazioni del tecnico dell'Olympique Marsiglia.

Il classe '93, in questa stagione, ha realizzato finora 7 gol e 9 assist in 35 presenze coi biancazzurri.

