Il Milan vuole Ricci: difficile parta a gennaio, ma i rossoneri vogliono bloccarlo già adesso

Samuele Ricci è uno degli obiettivi per il futuro del Milan. Il centrocampista del Torino è l'elemento che il Diavolo ha deciso di aggiungere alla propria rosa. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i rossoneri vogliono anticipare la concorrenza. Difficile che l'operazione possa concludersi a gennaio, mentre è più probabile che possa andare in porto in estate ed è per questo che la dirigenza di Via Aldo Rossi vuole bloccarlo già adesso.

Ricci ha saltato gli ultimi due impegni della Nazionale a causa di una distorsione alla caviglia, che gli costerà un periodo di stop di circa 2 settimane. Un po' di tempo però è già passato e di conseguenza è possibile che sia a disposizione già per il match di domenica contro il Monza, altrimenti per rivedere Ricci in campo con il Torino ci sarà da attendere la sfida successiva di campionato, quella casalinga del 1° dicembre contro il Napoli di Conte, attuale capolista del torneo.

Spalletti si era espresso così in conferenza stampa: "Ricci va a casa perché abbiamo iniziato questo rapporto con le società e se un giocatore rischia di farsi male non lo portiamo. Sarebbe stato difficilissimo recuperarlo per la prima partita, poi avrebbe dovuto stringere i denti. A noi per la prima partita ci vogliono due mediani e quindi va a casa e viene un altro".