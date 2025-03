Il Ministro Abodi: "Promuovere le scommesse legali toglie ossigeno a quelle illegali"

Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna de Il Messaggero, il Ministro allo Sport Andrea Abodi ha toccato diverse tematiche partendo dal punto sull’agenzia per il controllo dei costi e dei bilanci dei club professionistici: "E’ stato chiuso l’avviso per la selezione dei membri che comporranno la commissione, dei quali tre sono espressione di una candidatura spontanea sulla base di requisiti tecnici stringenti. Due sono selezionati su una rosa di cinque proposti da FIGC, FIP e le quattro leghe professionistiche, mentre il presidente dell’Inps e il direttore dell’agenzia delle entrate ne fanno parte di diritto. Terminata la fase di selezione, d’intesa con il Ministro Giorgetti, i candidati prescelti saranno sottoposti alle VII Commissioni parlamentari di Camera e Senato, subentrando a Covisoc e Comtec a partire dai campionati 25/26".

Il ministro si è poi soffermato sulla volontà del mondo del calcio di reintrodurre le pubblicità per le scommesse sportive: "Promuovere le scommesse legali toglie ossigeno a quelle illegali, ovvero all’economia criminale che rappresenta un pericolo costante da contrastare con strutture sempre più efficaci e anche marcando la differenza con la dimensione autorizzata dall’Agenzia Dogane e Monopoli, che la pubblicità favorisce.

Dopodiché dobbiamo aumentare e sistematizzare il contrasto alla ludopatia che deve far parte in modo qualificante delle valutazioni definitive che faremo a breve su questa tematica. Continuiamo a lavorare anche per riconoscere agli organizzatori degli eventi sportivi un ‘diritto sulla scommessa’, come avviene già in altri paesi europei, da destinare anche allo sport sociale e alle sue infrastrutture".