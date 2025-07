Il Napoli prepara l'affondo per Miretti: accordo vicino con l'entourage, ecco la richiesta Juve

Il Napoli ha bisogno di un altro centrocampista da consegnare ad Antonio Conte e il nome giusto può essere quello di Fabio Miretti. Il classe 2003, reduce da una stagione positiva in prestito al Genoa e già protagonista con la Juventus in Serie A e in campo internazionale, è considerato il profilo ideale dal direttore sportivo Giovanni Manna, che lo conosce bene dai tempi della Juve Next Gen.

Giovane, ma già con una buona esperienza alle spalle, Miretti rappresenta una pedina preziosa anche per motivi regolamentari, essendo ancora considerato un Under nelle liste (come Juanlu Sanchez, altro nome caldo). Caratteristiche che lo rendono una soluzione perfetta per completare il reparto con un sesto centrocampista duttile, capace di giocare da mezzala ma anche in altri ruoli del centrocampo, garantendo qualità e dinamismo.

L'accordo con l'entourage del giocatore è ormai ad un passo, ma resta da definire l'intesa con la Juventus, che valuta il cartellino tra i 14 e i 15 milioni di euro. Il Napoli riflette e prepara l'affondo decisivo nei prossimi giorni, consapevole di avere tra le mani un talento su cui poter costruire anche in prospettiva. Miretti non è l’unica opzione, ma resta una delle priorità assolute per la mediana azzurra. A riportarlo è il Corriere dello Sport.