Duttilità, esperienza e l'età giusta per le liste: Napoli, ecco perché si è scaldato Miretti

Fabio Miretti è il nome caldo per il centrocampo del Napoli. Il classe 2003 della Juventus rappresenta una delle soluzioni preferite da Giovanni Manna per rinforzare la mediana a disposizione di Antonio Conte. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la trattativa tra i due club è già stata ben avviata, con i partenopei pronti a muoversi con decisione.

Miretti è un profilo che Manna conosce molto bene, avendolo seguito da vicino durante la sua crescita nel vivaio bianconero fino all’esordio in prima squadra. Tecnica, intelligenza tattica, resistenza e duttilità fanno del centrocampista un elemento prezioso per gli equilibri del nuovo Napoli. La sua capacità di agire sia da mezzala che da trequartista lo rende funzionale alle idee tattiche di Conte, che potrebbe utilizzarlo in più ruoli nel suo sistema di gioco.

Un altro vantaggio è legato all’età: essendo un classe 2003, Miretti rientrerebbe nella lista “under” per Serie A e Champions League, senza occupare posti da “over”. Un dettaglio non secondario per la costruzione della rosa, soprattutto in chiave europea. A riportarlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.