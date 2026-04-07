TMW Il nuovo infortunio di Vlahovic avrà un peso nella trattativa per il rinnovo con la Juventus?

Un altro infortunio. Una lesione muscolare che sebbene sia di basso grado terrà fuori dai giochi Dusan Vlahovic per qualche altra settimana. Rimandando così il rientro in campo alle ultime battute del campionato. E portando così le assenze stagionali del centravanti serbo ad oltre il 50% delle partite totali della Juventus.

Un dato di cui tenere conto, inevitabilmente. Perché la Juventus sta portando avanti i discorsi col suo entourage in merito al prolungamento del contratto attualmente in scadenza fra meno di 3 mesi. Con buona volontà di entrambe le parti di trovare un punto d'incontro dopo mesi di silenzi. Il nuovo problema fisico però potrebbe aggiungere qualche riflessione al già complesso ragionamento.

"Semplicemente con Dusan abbiamo iniziato a riparlare dopo il suo rientro da Belgrado ed entrambe le parti hanno dimostrato disponibilità a sedersi per capire la situazione, i colloqui continueranno", aveva spiegato il ds Ottolini prima del Genoa. In questi giorni insomma la dirigenza juventina si vedrà ancora col padre del centravanti, con i suoi avvocati ed il suo agente. Per trovare la quadra che è soprattutto di natura economica. Partendo da un presupposto: la Juventus non ha intenzione di andare oltre i 6-7 milioni di euro di stipendio, cifra molto inferiore rispetto all'attuale ma comunque impegnativa per le casse societarie. E allora i ragionamenti dovranno essere fatti, alla luce della variabile infortuni, soprattutto da parte del club.