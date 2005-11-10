TMW Atletico-Juve, da Sortloth a Nico passando per Gimenez: Torino-Madrid è un asse caldissimo

Un filo diretto che parte da Madrid e arriva fino a Torino. Juventus e Atletico Madrid sono al lavoro da diverso tempo su diversi aspetti legati al mercato. Trattative, offerte e possibilità potrebbero aprirsi in questi giorni con la squadra di Spalletti che potrebbe accogliere due profili per la prossima stagione. Iniziando dal reparto offensivo, tutto parte dalla cessione di Dusan Vlahovic che lascia una casella vuota. Il serbo non rinnoverà il proprio contratto e lascerà al termine della stagione. Al suo posto uno dei principali indiziati è Alexander Sorloth su cui i bianconeri hanno posato gli occhi.

Nico la contropartita?

Il norvegese ora è impegnato con la sua Nazionale nel Mondiale che prenderà il via giovedì prossimo ma certamente potrebbero esserci spazio per diversi colloqui fra le parti. Una delle possibili contropartite potrebbe essere Nico Gonzalez. L'ex Fiorentina può essere riscattato ma non al prezzo di 32 milioni di euro, ritenuto troppo alto dai Colchoneros.

Da Oblak a Gimenez

Il terzo profilo riguarda la porta con Jan Oblak uno degli osservati speciali per Luciano Spalletti. La pista però non è sostenibile in quanto l'ingaggio dell'estremo difensore è ritenuto troppo alto, 12 milioni di euro a stagione. Un altro profilo seguito è in difesa con José Maria Gimenez che potrebbe essere un indiziato per rinforzare il pacchetto arretrato.