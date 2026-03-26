Focus TMW Il Paris Saint Germain lancia i giovani? Non è così vero. Solo due sono (forse) titolari

Il cinque a zero del Paris Saint Germain sull'Inter è diventato parte dell'immaginario collettivo. In particolare per l'ultimo gol, segnato da Senny Mayulu, un ragazzino, che sembrava infilarsi tra le pieghe della difesa nerazzurra come un coltello nel burro. Così c'è stata la corsa a incensare Luis Enrique - che quindici anni prima a Roma era stato bollato come incompetente - soprattutto per la bravura a lanciare i giovani. Il Paris Saint Germain ne manda molti in prima squadra dal vivaio, in pochissimi resistono.

Il valore

È dato principalmente da Warren Zaire-Emery che, pur giovanissimo, ha esordito tre anni fa con la maglia dei parigini. Convocato anche all'ultima tornata della nazionale francese, è considerato come il gioiello principale, visto che ha compiuto 20 anni. Da altre parti sarebbe un giocatore che può fare la spola fra la prima squadra e la Primavera, forse. Mayulu ha la stessa età ma è diventato un prospetto solo lo scorso maggio, la differenza si vede e si sente.

Crescere fra i fenomeni

Il Paris Saint Germain, come il Bayern Monaco, si trova in difficoltà una volta su dieci per vincere il campionato. Così il Lens quest'anno è un'eccezione, ma non tale da non poter permettere gli esordi di Noah Nsoki, Mathis Jeangeal, Quentin Ndjantou e Ibrahim Mbaye: quest'ultimo è già valutato 25 milioni, seppur le sue statistiche non siano straordinarie. Non importa: giocarsi una maglia è più importante di essere titolare al Reims.

Portieri: -

Difensori: -

Centrocampisti: Warren Zaire Emery, Senny Mayulu

Attaccanti: Quentin Ndjantou, Ibrahim Mbaye

Esordienti: Noah Nsoki, Mathis Jangeal