Ufficiale Il Parma annuncia un rinnovo di contratto: Rinaldi ha firmato, sarà gialloblù fino al 2029

Dopo l'esperienza con la Feralpisalò, il Parma si è convinto a rinnovare il contratto di Filippo Rinaldi, prolungando la sua permanenza in gialloblù fino al 2029. Di seguito il comunicato del club ducale:

"Parma Calcio annuncia che Filippo Rinaldi ha rinnovato il contratto fino al 30.06.2029. Con quasi 100 presenze in Serie C (94 partite da titolare su 94 presenze totali), Filippo in questa stagione ha raggiunto i playoff con la Feralpisalò, disputando 31 partite da titolare su 31 presenze. Un altro campionato da assoluto protagonista, un’altra annata che gli ha permesso di arricchire il suo percorso nel calcio professionistico. Così, come quello della Nazionale azzurra, con cui ha giocato dall’U17 fino a raggiungere l’U21, con cui ha raccolto 2 presenze. Filippo, legato al Club gialloblu dal 2016, è un esempio per l’abnegazione al lavoro e per la voglia di continuare a migliorarsi sempre".

Nel corso della sua carriera Rinaldi ha totalizzato 34 presenze con l'Olbia, 32 con la Feralpisalò, 22 con il Piacenza, 9 con il Montevarchi, 18 con l'Under 19 del Parma e 16 con l'Under 17 dei ducali. Il portiere ha vinto un campionato di Serie B con i gialloblù nel 2023-2024, stagione nella quale però non è mai sceso in campo.