Il Parma lavora per un nuovo ingresso in dirigenza: contatti positivi con Filippo Galli

Il Parma è al lavoro per rinforzare l'area dirigenziale, dopo gli ingressi recenti del nuovo direttore dell'area sportiva, Javier Ribalta, e del del managing director area Corporate, Jaap Kalma. La società, infatti, già da qualche giorno avrebbe intensificato i contatti con Filippo Galli, reduce da una lunghissima e fortunata avventura nel settore giovanile del Milan, conclusasi nel 2019. Galli - riporta Parmalive.com - andrebbe ad arricchire l'area tecnica, diventando una figura di riferimento per la squadra e per lo staff tecnico, lavorando a stretto contatto con Javier Ribalta, con cui già ha lavorato in passato al Milan, quando il managing director Sport crociato era un osservatore dei rossoneri.