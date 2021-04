Il rendimento di Gervinho spacca la piazza di Parma: numeri flop e pioggia di critiche

Gervinho sì o Gervinho no. Il dibattito divide la critica e i tifosi ed è anche nell'apertura de La Gazzetta di Parma. Dovrebbe partire dalla panchina contro il Cagliari ma non c'è certezza. Il rendimento dell'ivoriano in questa stagione ha aperto un dibattito tra i sostenitori dei ducali.

Un problema Media voto e non soltanto: i numeri dell'esterno sia con Fabio Liverani che con Roberto D'Aversa sono ai minimi storici. "Svogliato e irriconoscibile" le critiche più importanti mosse al giocatore che nell'ultimo periodo è stato infortunato, è andato in Nazionale e che non sta rendendo come in passato. Il tutto mentre il contratto resta in scadenza nel 2022 ed è comunque il miglior attaccante di questo Parma. Anche se solo a quota 4 gol.