Il rosso a Kalulu cancella il fallo su Ronaldo? Iuliano: "Altra storia, ma Bastoni sleale"

L'ex difensore della Juventus, Mark Iuliano, ha rilasciato una intervista a StileTv ed ha parlato anche dell'episodio Bastoni-Kalulu, che ha fatto discutere dopo il derby d'Italia. "Se l’episodio Bastoni-Kalulu cancella Ronaldo-Iuliano? Il mio episodio con Ronaldo fa parte di un’altra storia. Forse lo cancella per via della reazione di Bastoni dopo la simulazione, che ha indignato molto, perché dopo aver ingannato l’arbitro vai anche ad esultare, contro ogni valore di uno sport sano e leale", ha detto.

Poi ha aggiunto: "Era stata una bellissima partita e la si è rovinata. I guardalinee sono diventati inutili se non possono nemmeno dire la propria, l’arbitro è soggetto al VAR e tutti pretendiamo che il VAR diventi a chiamata e che non prenda il sopravvento, e che l’arbitro vada a rivedere le azioni e decida per conto proprio. Se l’arbitro è assegnato e pagato, deve essere lui a prendersi la responsabilità ed eventualmente a cambiare le sue decisioni, senza che altre quattro persone gli dicano cosa deve fare".

Questa la proposta di Iuliano: "Ci deve essere un numero di chiamate a disposizione di ogni squadra, come nel tennis, e se la chiamata va a buon fine te la tieni, altrimenti la perdi. Ai miei tempi eravamo abbastanza “uomini” da non pensare a simulare. Il massimo l’abbiamo raggiunto quando il sindaco di Milano ha detto che Del Piero simulava, parla di calcio invece di pensare a quello che la sua giunta combina. È il peggior sindaco che abbiamo avuto qua a Milano! In quegli anni c’era il Milan di Berlusconi, la Roma con Capello, il Parma, la Lazio…una più forte dell’altra. Tutti i campioni giocavano in Italia, perché c’era anche il denaro, che poi si è trasferito tutto in Inghilterra, ma speriamo di tornare a quei fasti. Oggi sento osannare allenatori che non hanno vinto niente e continuano a parlare, ai tifosi del Napoli dico di tenersi stretto Antonio Conte”.