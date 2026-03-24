Iuliano sulla Juve: “Passo falso pesante col Sassuolo. Champions? Ora serve reagire subito”

Il pareggio interno contro il Sassuolo continua a lasciare strascichi in casa Juventus, soprattutto per le conseguenze nella corsa al quarto posto. A commentare il momento dei bianconeri è stato Mark Iuliano, che ha analizzato la gara soffermandosi sull’occasione mancata e sulle difficoltà della squadra in una fase decisiva della stagione.

L’ex difensore ha parlato senza giri di parole della prestazione della Juventus: “La Juve ha fatto un grande passo falso in casa con il Sassuolo, una partita che doveva assolutamente vincere e non c’è riuscita. Ci sono stati demeriti dei bianconeri, ma anche meriti degli avversari. In questo momento la situazione in classifica si è complicata e chi sta davanti ne ha approfittato”.

Secondo Iuliano la lotta per la Champions resta aperta, ma il margine di errore si è ridotto: “Ora il Como è avvantaggiato, mentre anche la Roma sta rallentando e la vedo un po’ più indietro. Però quando perdi punti in gare così, rischi di pagarli alla fine”.

Un passaggio anche su Locatelli e sul rigore sbagliato, episodio che ha pesato sul risultato finale: “Li sbaglia solo chi ha il coraggio di calciarli. Locatelli sta facendo una buona stagione, con qualche alto e basso, ma con Spalletti sta giocando bene. Deve essere orgoglioso di quello che sta facendo e della convocazione in Nazionale, che si è meritato sul campo”.