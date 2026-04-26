Il Sassuolo (ri)scopre Turati. Idzes: "Grandi parate. Non era facile dopo aver giocato così poco"

Uscito dal campo come uno dei migliori nel pareggio per 0- tra la Fiorentina e il Sassuolo, in difensore indonesiano dei neroverdi Jay Idzes, intervenuto nel post partita ai microfoni di Dazn, ha analizzato così il match: “Potevamo fare qualcosa di più ma loro sono molto forti e Turati ha fatto grandi parate. Quindi credo che lo 0-0 sia il risultato più giusto”.

L’ex Venezia ha poi elogiato l’atteggiamento e lo spirito avuto dal compagno Stefano Turati, protagonista già una settimana fa al Sinigaglia di Como con le sue parate e non da meno al Franchi: “Ha fatto molto bene e non è facile perché ha giocato poco in questa stagione".