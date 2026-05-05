Sassuolo, Idzes in forte dubbio per il Torino. Anche Berardi andrà valutato

In casa Sassuolo c'è preoccupazione circa le condizioni di Domenico Berardi e Jay Idzes, entrambi fuori per infortunio nella gara vinta in casa contro il Milan di Allegri.

Mimmo Berardi, uscito nella ripresa dopo aver siglato l’1-0, ha chiesto personalmente il cambio a Fabio Grosso. Il tecnico neroverde ha anche aggiornato sulla situazione del capitano: "Domenico mi ha chiesto il cambio, mi auguro non sia niente di grave e mi auguro sia un affaticamento e niente di più". Nelle prossime ore capiremo quali saranno le sue condizioni, se ci sarà bisogno di ulteriori approfondimenti o se si è trattato solo di stanchezza.

Discorso simile per Jay Idzes, fa sapere SassuoloNews.net. Il difensore indonesiano è uscito dopo essere caduto male in un salto aereo, lamentando dolore al tallone. Anche in questo caso Grosso ha usato parole caute: "In un salto è caduto male, aveva problemi al tallone e poi ha chiesto il cambio. Mi auguro non sia niente di grave". Idzes effettuerà accertamenti nel corso della settimana per quantificare l’entità del problema. La sua presenza contro il Torino, in programma nel prossimo turno, resta in forte dubbio.