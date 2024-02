Ufficiale Il Servette ufficializza l'acquisto di Bronn. Lascia la Salernitana in prestito

Adesso è ufficiale: Dylan Bronn è un nuovo calciatore del Servette. Con una nota apparsa sul sito ufficiale, il club elvetico ha reso noto l'acquisto del difensore classe '95 francese naturalizzato tunisino. "Operazione - si legge nella nota - definita a titolo temporaneo fino al termine della stagione.

𝗨𝗻 𝗱𝗲𝗿𝗻𝗶𝗲𝗿 𝗴𝘂𝗲𝘀𝘁 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗰𝗹𝗼̂𝘁𝘂𝗿𝗲𝗿 𝗹𝗲 𝗺𝗲𝗿𝗰𝗮𝘁𝗼 🔒🔥 𝑫𝒚𝒍𝒂𝒏 𝑩𝒓𝒐𝒏𝒏 rejoint le Servette FC en prêt en provenance de la @OfficialUSS1919 jusqu'à la fin de la saison ! 💪#NotreVilleNotreClub pic.twitter.com/e4I4q9n4un — Servette FC (@ServetteFC) February 15, 2024

Bronn lascia la Salernitana dopo un anno e mezzo. Nell'estate 2022 fu pagato poco più di 1.5 milioni di euro ma non rientrava già da settimane nei piani del club tanto che era già stato escluso dalla lista dei calciatori utilizzabili in Serie A per la seconda parte di stagione.

Quest'anno Bronn ha collezionato poco più di duecento minuti e sei presenze complessive, quattro in Serie A e due in Coppa Italia. La sua ultima partita lo scorso 13 gennaio quando entrò nei minuti finali della sfida contro il Napoli persa 2-1.

Stasera si chiude il mercato in Croazia e Svizzera, ma sono ancora diversi i paesi in cui sono ancora possibili le trattative per i trasferimenti. Di seguito l'elenco:

Croazia: chiusura 15 febbraio.

Svizzera: chiusura 15 febbraio.

Serbia: chiusura 16 febbraio.

Argentina: chiusura 18 febbraio.

Emirati Arabi Uniti: chiusura 21 febbraio.

Polonia: chiusura 22 febbraio.

Russia: chiusura 22 febbraio.

Cina: chiusura 28 febbraio.

Brasile: chiusura 7 marzo.

Ucraina: chiusura 12 marzo.

Giappone: chiusura 27 marzo.

Svezia: chiusura 28 marzo.

Norvegia: chiusura 3 aprile.

USA: chiusura 23 aprile.