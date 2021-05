Il sogno Allegri e l'obiettivo Spalletti più l'alternativa Inzaghi. Il punto sul futuro del Napoli

Massimiliano Allegri è il grande sogno per la panchina del Napoli: contatti con l'entourage, l'incontro previsto per il week-end, la realtà però è che il toscano sta aspettando il Real Madrid. Zinedine Zidane scioglierà le riserve a breve, in caso di fumata nera e di addio, ecco che Allegri è il primo nome per i Blancos.

Così resta caldo il nome di Luciano Spalletti. Sempre nella sua tenuta in Toscana, l'allenatore aspetta la chamata per definire un accordo che potrebbe andare in scena con Aurelio De Laurentiis: proposta da meno di 3 milioni ma la sfida piacerebbe allo stesso tecnico di Certaldo che ha aperto al Napoli e risulta ora la pista più percorribile.

In terza battuta c'è Simone Inzaghi: vedrà la prossima settimana Claudio Lotito e Igli Tare per definire il futuro. Al momento i segnali di una conferma non sono positivi, per questo potrebbe diventare un nome caldo anche per il Napoli.