Il Torino di Baroni perde ancora: contro il Monaco finisce di nuovo 3-1. E Israel va ko

Si chiude con una sconfitta complessiva per 6-2 la doppia amichevole del Torino contro il Monaco: dopo il 3-1 di ieri pomeriggio, i monegaschi ripetono lo stesso risultato nel secondo test disputato in mattinata al centro sportivo La Turbie.

La squadra di Marco Baroni si conferma nettamente inferiore rispetto ai monegaschi di Hutter, più avanti nella preparazione (la Ligue 1 comincerà una settimana prima rispetto alla Serie A) e qualificati in Champions League. Il tecnico lancia dal primo minuto Aboukhlar e concede l’esordio a Franco Israel, ma il debutto del portiere è da dimenticare: l’uruguaiano subisce due gol in 40 minuti (Balogun al 22’ e Ouattara), in occasione del raddoppio è anche protagonista di un’uscita in ritardo che causa lo scontro fortuito con Dembele e la sostituzione per un colpo in testa. Ad inizio ripresa Casadei accorcia subito le distanze, poi il terzo portiere Popa, protagonista di un paio di interventi prodigiosi, subisce il 3-1 da Mawissa.

Ora la squadra di Baroni rientrerà a Torino e riprenderà gli allenamenti al Filadelfia, il prossimo appuntamento sarà sabato 9 agosto con l’ultima amichevole estiva al Mestalla contro il Valencia. Lunedì 18, infatti, è fissato l’esordio in gara ufficiale all’Olimpico Grande Torino contro il Modena nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia.