Ufficiale Il Torino saluta Zima. Il difensore è stato ceduto a titolo definitivo allo Slavia Praga

"Il Torino Football Club comunica di aver ceduto allo Slavia Praga, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore David Zima". Questo il comunicato con cui il club granata annuncia la partenza del difensore a titolo definitivo: "Il Torino ringrazia David per l’impegno, la professionalità e la serietà che lo hanno sempre contraddistinto in questi anni in granata e lo saluta con un affettuoso in bocca al lupo per il proseguimento della sua carriera".