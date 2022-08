Il Torino torna a pensare a Gnonto. Lo Zurigo chiede circa 8 milioni per il cartellino della punta

Il Torino torna a pensare a Wilfried Gnonto, talentino azzurro che l'Italia ha imparato a scoprire in azzurro grazie al CT Mancini. Il suo contratto con lo Zurigo scadrà nel 2023, le offerte non mancano: Feyenoord, Bruges, Anderlecht, Ajax e tante voci dalla Premier. Il ragazzo - scrive Tuttosport - vorrebbe tornare in Italia per sfondare in serie A. Lo Zurigo ha abbassato le pretese e chiede circa 8 milioni più bonus.