Il Tottenham esonera Mourinho e punta Sarri: contatti con l'entourage del tecnico ex Juventus

Il Tottenham fa sul serio per Maurizio Sarri dopo l'esonero di mister Mourinho. A riportarlo è il portale Football Italia, secondo il quale gli Spurs avrebbero già contattato l'entourage dell'allenatore italiano, da settimane in trattativa anche con la Roma. L'ex Chelsea piace infatti non poco agli Spurs per inaugurare un nuovo progetto tecnico a Londra, possibilmente vincente e convincente.