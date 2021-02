Ilic la sblocca, Zajc sfiora soltanto il pari: al 45' Hellas Verona avanti sul campo del Genoa

Per ora, è l'ex più importante quello a cui sta riuscendo lo scherzetto. Hellas Verona in vantaggio sul campo del Genoa all'intervallo grazie alla rete, poco dopo il quarto d'ora, di Ivan Ilic. Eppure la reazione rossoblù c'è stata, col Zajc a fare da trascinatore, ma per il momento non è bastata a trovare il pari. Finisce 0-1, ma il secondo tempo promette ancora tanto spettacolo.

Le scelte di Ballardini. La buona notizia per Davide Ballardini è il recupero di Criscito, subito titolare dopo un infortunio col Torino presto smaltito. In mediana torna dalla squalifica Badelj e formerà il trio di centrocampo insieme a Strootman e Zajc. Intoccabili gli esterni con Zappacosta a destra e Czyborra a sinistra mentre in attacco la sorpresa è la spalla di Destro: sarà Pjaca, preferito a Pandev e Shomurodov.

Le scelte di Juric. In casa Hellas Verona esclusione a sorpresa per Cetin dopo la buona prova col Parma. In difesa accanto a Gunter e Lovato c'è Magnani. Sugli esterni torna dalla squalifica Faraoni a destra, mentre a sinistra gioca Lazovic, in virtù della squalifica di Dimarco. Ivan Juric ritrova anche Zaccagni sulla trequarti, reduce dal turno di stop: con lui Barak alle spalle del centravanti Lasagna.

Alta intensità, Ilic la sblocca. Si comincia col piede sull'acceleratore. Il primo quarto d'ora è fatto soprattutto di corsa e buone chiusure, spesso uomo su uomo, da ambo i lati. E' l'Hellas a fare la partita, pur senza impensierire più di tanto Perin. Fino al minuto 17, quando Czyborra perde un brutto pallone, Barak salta Criscito, entra in area e serve sul piatto d'argento ad Ilic la palla per l'1-0. E' il momento migliore per il Verona, che due minuti dopo fallisce clamorosamente il raddoppio con Lasagna a tu per tu col portiere.

Stesso copione, doppia chance per Zajc. Di lì in avanti è ancora l'agonismo a farla da padrone. Sia Genoa che Hellas provano spesso la verticalizzazione, ma le difese tengono. Una vera occasione da rete arriva da calcio piazzato ed è di marca rossoblù: Zajc va alla battuta di un calcio di punizione dal limite, il suo destro a scavalcare la barriera si spegne sul fondo di un nulla. E in pieno recupero è ancora l'ex Empoli a sfiorare il gol con un destro di poco fuori dall'interno dell'area.

