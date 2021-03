Ilicic, gran gol e segnali di rinascita. Gasperini vuole recuperarlo per il finale di stagione

"Ilicic si sta impegnando e si sta allenando. Cerco di recuperarlo, a volte so che può non essere il migliore. Di solito la nazionale aiuta, spero possa far bene con la Slovenia. Sta cercando di trovare la miglior condizione". Parole di Gian Piero Gasperini alla vigilia del match contro il Verona: dichiarazioni profetiche se analizzate dopo il gol messo a segno contro la Russia del compagno di squadra Miranchuk. La sfida a distanza è stata vinta dall'ex Lokomotiv Mosca - la gara è terminata 2-1 -, ma il numero 72 ha ancora una volta lanciato segnali incoraggianti. Rete da applausi per l'attaccante degli orobici - sinistro in corsa sul palo opposto su suggerimento di Zajc senza guardare più di tanto la porta - e ottime indicazioni in vista del finale di stagione. D'altronde un giocatore così può essere utile anche negli spezzoni di partita.

ARIA DI CASA - Probabilmente Ilicic ha raggiunto l'apice della sua carriera a Bergamo nella fantastica notte del Mestalla. Ma dopo il poker rifilato al Valencia è iniziato il calvario del calciatore, ma soprattutto dell'uomo: tante prestazioni al di sotto del proprio potenziale e pochissimi acuti, come nella serata di San Siro contro il Milan. Le gare con la Slovenia e il ritorno a casa hanno però dimostrato di poter migliorare la condizione psico-fisica del giocatore: un po' d'aria di casa è sempre stata utile - come a novembre, quando segnò contro il Kosovo - per potersi rituffare al meglio negli impegni di una stagione praticamente infinita.

RUSH FINALE - Martedì ci sarà l'ultimo impegno contro Cipro, poi Ilicic tornerà a Zingonia per ripartire al meglio in vista della sfida con l'Udinese. Il match di sabato contro i bianconeri potrà essere la cartina al tornasole per capire quale è il vero stato di forma di un giocatore che deve assolutamente ritrovarsi in un anno complicatissimo. Una gara bloccata e fisica, da poter risolvere con la giocata del campione. L'Udinese per ripartire al meglio, poi la volata finale per poter chiudere un ulteriore percorso con la Dea: il Professore deve assolutamente ritrovare la tranquillità necessaria, anche per capire cosa fare in futuro.